9 сентября
Красноярск
погода +15 °C
60.8
 
€ 60.7
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Алкоголь стал причиной 45% всех отравлений в Красноярском крае

Главная Общество
Красноярск
13:46 9 Сентября 2022
в красноярском крае, минздрав, алкоголь, отравление
версия для печати Ico_print

На сегодняшний день на душу населения Красноярского края приходится 6,3 литра чистого алкоголя. Данной информацией поделились в краевом Минздраве.

По данным ведомства, показатель алкогольной зависимости в Красноярском крае выше российского на 17%, а показателя в СФО - на 8%.

Эксперты заявляют, что такой высокий уровень потребления алкогольной продукции создает риски прогрессирования деградации населения.

Также стало известно, что алкоголь стал причиной 45% всех отравлений в Красноярском крае. В прошлом и этом году число острых химических отравлений на 3,8% больше, нежели за аналогичный период в 2020 году.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Ужуре создали новое место для отдыха горожан

В Ужуре создали новое место для отдыха горожан

9 Сентября 2022 г.
Благоустроили лесопарковую зону «Генералиха»
Новости Красноярска: В Канском районе мужчина нарвал на заброшенной ферме коноплю и сел в тюрьму

В Канском районе мужчина нарвал на заброшенной ферме коноплю и сел в тюрьму

9 Сентября 2022 г.
Злоумышленника приговорили к 4 годам лишения свободы
Новости Красноярска: 11 человек за прошедшую неделю пострадали от укусов клещей в Красноярском крае

11 человек за прошедшую неделю пострадали от укусов клещей в Красноярском крае

9 Сентября 2022 г.
Каждый четвертый – ребенок
Новости Красноярска: В Красноярске в сквере «Космонавтов» обновляют ракету

В Красноярске в сквере «Космонавтов» обновляют ракету

9 Сентября 2022 г.
Красноярцев просят не наступать на уложенную плитку, чтобы не разрушить её
Новости Красноярска: Администрация Ужурского района заплатит компенсацию за покушанного собакой ребенка

Администрация Ужурского района заплатит компенсацию за покушанного собакой ребенка

9 Сентября 2022 г.
Собака укусила ребенка за ногу
Новости Красноярска: КрасЖД предупреждает о временном ограничении движения через железнодорожный переезд в Ирбейском районе

КрасЖД предупреждает о временном ограничении движения через железнодорожный переезд в Ирбейском районе

9 Сентября 2022 г.
Пропуск автотранспорта будет организован по одной полосе
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Инспекторы Минэкологии Красноярского края спасают белого медведя

Инспекторы Минэкологии Красноярского края спасают белого медведя

5 Сентября 2022 г.
Раненого хищника обнаружили недалеко от домов
Новости Красноярска: Трех кандидатов не допустили до участия в конкурсе на пост мэра Красноярска

Трех кандидатов не допустили до участия в конкурсе на пост мэра Красноярска

5 Сентября 2022 г.
Эти претенденты не предоставили все документы
Новости Красноярска: В Красноярске со стрельбой задержали подозреваемых

В Красноярске со стрельбой задержали подозреваемых

8 Сентября 2022 г.
Оперативно-розыскные мероприятия проводили сотрудники уголовного розыска
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru