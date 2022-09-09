На сегодняшний день на душу населения Красноярского края приходится 6,3 литра чистого алкоголя. Данной информацией поделились в краевом Минздраве.

По данным ведомства, показатель алкогольной зависимости в Красноярском крае выше российского на 17%, а показателя в СФО - на 8%.

Эксперты заявляют, что такой высокий уровень потребления алкогольной продукции создает риски прогрессирования деградации населения.

Также стало известно, что алкоголь стал причиной 45% всех отравлений в Красноярском крае. В прошлом и этом году число острых химических отравлений на 3,8% больше, нежели за аналогичный период в 2020 году.

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