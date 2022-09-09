В Красноярске в краевой больнице с лишним весом пациентов борются с помощью бариатрических операций

В пресс службе краевой больницы рассказали, что 20 июня в медицинском учреждении провели первые три бариатрические операции.

Под руководством президента Российского общества бариатрических хирургов, доктора медицинских наук, хирурга Бекхана Хациева две операции гастрошунтирования и одну слив-резекцию провела доктор медицинских наук, профессор, хирург Ольга Первова.

В бариатрии операции проводятся на органах ЖКТ и направлены на уменьшение объёма съедаемой пищи и уменьшение всасывающей поверхности кишечника.

Бариатрия показана людям с индексом массы тела (ИМТ) более 35 кг/м2 и пациентам с морбидным ожирением (ИМТ превышает 40 кг/м2). Слегка полным людям такие операции не показаны, им медики рекомендуют сбалансированное питание и физическую активность.

— Вес мой достиг 138 кг. Я уже с большим трудом могла ходить. Артериальное давление часто доходило до 200, спала плохо из-за храпа, спина и колени болели постоянно, были постоянные отёки. Кроме того, мне был поставлен диагноз желчекаменная болезнь, и параллельно с холецистэктомией была сделана слив-резекция желудка, — рассказала пациентка Татьяна Стачук. — Спустя 2,5 месяца после операции, я вешу 118 кг. Артериальное давление позволяет принимать минимальные дозы препарата и держится в нормальных рамках. Сплю гораздо лучше, так как уменьшился храп. Хожу быстрее и больше, одышка не донимает настолько сильно, колени почти не беспокоят. Прошли липомы в груди, исчез второй подбородок, нужен новый гардероб. Врач говорит, что похудание будет продолжаться. Ем я практически всё, но в очень малых объёмах. Около 50 г пищи хватает для того, чтобы насытиться. Голода не чувствую.

— Операция была непростой, — рассказала Ольга Первова. — Татьяне Степановне 62 года, плюс отягощённость сопутствующей патологией. И начали мы операцию с холецистэктомии. Камней было примерно со стакан. Затем занялись рукавной гастропластикой — это когда удаляется большая часть желудка и формируется «рукав», размером с небольшой банан. Благодаря этому объём съедаемой пищи снижается и человек худеет. Вмешательство проводится через проколы. Пациентка через 2 часа после операции уже вставала. Через 3 дня мы её выписали домой. За несколько дней в стационаре Татьяна Степановна похудела на 4 кг. Мы этого добивались для облегчения доступа к желудку и желчному пузырю. Отмечу, что пациенты после бариатрических операций теряют от 80 до 100 % лишнего веса.

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