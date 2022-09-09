В Ужуре создали новое место для отдыха горожан

В городах Красноярского края продолжают создавать новые места для отдыха местных жителей. В Ужуре специалисты завершили работы по благоустройству и озеленению лесопарковой зоны «Генералиха».

Мероприятия были проведены в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды», которая является частью нацпроекта «Жильё и городская среда». Работы проходили в два этапа.

В текущем году в лесопарковой зоне была размещена сцена для проведения мероприятий, установлена уличная мебель с беседками, площадки для детей и спортивные снаряды. В минувшем году в лесу Генералихи были проложены и заасфальтированы дорожки, протяженность которых составила 1,5 км.

Также подрядчик провел освещение, обустроил зоны для отдыха с качелями и беседками. В результате даже в зимний период по вечерам по лесу гуляют люди, катаются на лыжах.

Спортсмены из спортшколы, находящейся по соседству, могут тренироваться даже, когда уже темно. Жители Ужура с удовольствием посещают благоустроенную территорию. Детям полюбились игровые и спортивные снаряды.

Добавим, что все отмечают высокое качество выполненных работ, а также оригинальный дизайн уличной мебели и МАФов.

Фото: © Минстрой Красноярского края