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В Красноярском крае зафиксировано пять лесных пожаров

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Красноярск
13:14 9 Сентября 2022
лесные пожары, в красноярском крае, происшествия, общество
Фотография © krskstate.ru
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На 9 сентября в Красноярском крае действуют пять лесных пожаров в Минусинском, Шушенском, Ермаковском районах на площади 631 га, сообщается на сайте регионального правительства. Три пожара на площади 41,5 га локализованы.

Предварительно, пожары произошли из-за сухих гроз и по вине жителей.

За сутки сотрудники краевого Лесопожарного центра ликвидировали три лесных пожара в Минусинском, Шушенском, Ермаковском районах на площади 37 га. Тушением занимались более 50 человек и шесть единиц техники. 5 воздушных судов осуществляли авиапатрулирование, доставку сил и средств к местам возгораний.

В районах края по условиям погоды леса патрулируют мобильные группы. В случае обнаружения возгорания они оперативно приступают к тушению. Обстановку также контролируют с помощью авиации, беспилотников и 100 камер видеонаблюдения, которые установлены в 29 районах Красноярского края. Вся информация передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

Отметим, из-за установившейся сухой погоды на территории Ермаковского района в Усинском лесничестве был введен режим «Чрезвычайной ситуации в лесах». Сухая погода способствует увеличению числа и площади лесных пожаров. В этой связи было принято соответствующее решение.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

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