7 междворовых проездов дополнительно отремонтируют в Ленинском районе Красноярска

В Красноярске в самом разгаре находятся мероприятия по ремонту междворовых проездов. Сейчас ремонтные работы проводятся в Ленинском районе.

В администрации Красноярска заявили, что планируется дополнительно отремонтировать еще 7 междворовых проездов. В общей сложности в текущем году в Ленинском районе благоустроят 15 проездов.

Отметим, что дополнительно отремонтируют проезды по следующим адресам:

26 Бакинских Комиссаров, 36 «а»;

Астраханская, 1-3;

Борисевича, 6-12;

Краснофлотская, 5;

Малаховская, 4;

Московская, 1;

Чайковского, 12.

Добавим, что список проездов составляют на основании обращений местных жителей.

Фото: © Администрация г. Красноярска