7 междворовых проездов дополнительно отремонтируют в Ленинском районе Красноярска

В Красноярске в самом разгаре находятся мероприятия по ремонту междворовых проездов. Сейчас ремонтные работы проводятся в Ленинском районе.
В администрации Красноярска заявили, что планируется дополнительно отремонтировать еще 7 междворовых проездов. В общей сложности в текущем году в Ленинском районе благоустроят 15 проездов.
Отметим, что дополнительно отремонтируют проезды по следующим адресам:
- 26 Бакинских Комиссаров, 36 «а»;
- Астраханская, 1-3;
- Борисевича, 6-12;
- Краснофлотская, 5;
- Малаховская, 4;
- Московская, 1;
- Чайковского, 12.
Добавим, что список проездов составляют на основании обращений местных жителей.
Фото: © Администрация г. Красноярска