Жителя Красноярска осудят за мошенничество при изготовлении лестниц на 2,7 млн рублей

29-летний житель Красноярска стал главным фигурантом уголовного дела о мошенничестве при изготовлении лестниц в загородных домах. Общий ущерб от действий злоумышленника составил свыше 2,7 млн рублей.

Как установили правоохранители, осенью минувшего года житель Красноярска занял пост управляющего в строительной форме отца своей жены. В течение следующего года он заключал с клиентами договоры на изготовление и монтаж деревянных лестниц.

Обвиняемый брал с людей предоплату в размере от 50% до 70% от общей суммы, однако не выполнял обязательства. Денежные средства злоумышленник тратил на собственные нужды.

В результате от действий 29-летнего красноярца пострадали 15 человек. Общая сумма ущерба – более 2,7 млн рублей. На данный момент материалы данного уголовного дела передали в суд. Мужчине грозит до шести лет колонии.

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев