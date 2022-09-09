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В Красноярском крае создали цифровой сервис по аренде рабочих мест для инвалидов

Главная Общество
Красноярск
18:40 9 Сентября 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, инвалиды, трудосустройство
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С 1 сентября квота для приёма на работу инвалидов считается закрытой лишь в случае фактического трудоустройства, рассказали в агентстве труда и занятости населения Красноярского края. Если у работодателя нет подходящих для инвалидов рабочих мест, он может заключить соглашение об их аренде в другой организации. Предоставить информацию о потребности в аренде можно через сервис, который разработало краевое агентство труда и занятости.

Оставить заявку о потребности в аренде рабочих мест можно с помощью сайта инклюзивной платформы «Пространство возможностей».

Инклюзивная платформа также даёт возможность арендодателям направить информацию о свободных рабочих местах для инвалидов, сделать это можно по ссылке. На платформе доступны и другие сервисы. Подробнее об этом здесь.

Отметим, что сейчас в базе вакансий краевой службы занятости — около 2 500 свободных рабочих мест для инвалидов, которые заявили порядка 800 предприятий.

Напомним, за год благодаря краевой службе занятости более 1 800 жителей региона, имеющих ограниченные возможности здоровья трудоустроены делопроизводителями, менеджерами, электромонтёрами, операторами ЭВМ, закройщиками, бухгалтерами, администраторами.

Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости

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