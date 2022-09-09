Главному инженеру УК избрали меру пресечения из-за падения хоккейных ворот на ребенка в Красноярске

В Красноярске продолжается расследование уголовного дела, связанного с падением хоккейных ворот на малолетнего мальчика. В пятницу, 9 сентября, стало известно о том, что главному инженеру УК избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Отметим, что следователи завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

В ходе расследования был задержан 38-летний главный инженер управляющей компании «Смарт-Сити». Ему уже предъявили обвинение.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и запретил совершать определенные действия. Так, например, обвиняемому нельзя посещать офис УК, общаться с сотрудниками УК и подрядных организаций. Добавим, что мужчине также запретили общаться с потерпевшей стороной.

Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости