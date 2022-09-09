В Красноярском крае в пос. Кедровый благоустроили Аллею любви

По программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» в пос. Кедровый благоустроили Аллею любви, пишут на сайте правительства Красноярского края.

Там появился пешеходный тротуар с покрытием из брусчатки, площадка с местами для отдыха. А также арка-пергола и арт-объект, символизирующий пару влюблённых.

Обновлённая территория связала уже благоустроенные в прошлые годы площадь Ленина и Центральный сквер.

Отметим, что аллею любви основали в 2014 году активные жители и администрация. Жители ухаживали за территорией, поздравляли здесь молодожёнов и юбиляров золотых свадеб, гуляли семьи с детьми и влюбленные пары. Со временем территория обветшала и устарела.

В прошлом году при голосовании за выбор общественного пространства для благоустройства жители выбрали для преображения Аллею любви.

Напомним, 17 общественных пространств и 80 дворов благоустроили в Красноярском крае по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

К примеру, в Шарыпово появился новый парк «Зелёный островок», в Боготоле — сквер Спортивный. В Кодинске благоустроили ещё одну часть пешеходного городского бульвара. В Енисейске теперь есть сквер Ванеева, в ЗАТО Солнечном — парк около центральной площади. В пос. Кедровый появился новый сквер на ул. Жуковского, в Заозёрном — обновлённая ул. 40 лет Октября, в Сосновоборске – Аллея славы, в Бородино – детская площадка. В Дивногорске завершили благоустройство площади Строителей.

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко