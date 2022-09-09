Творческие коллективы Красноярска отметили завершение девятого сезона «АРТ-Берег»

Подошел к концу девятый сезон проекта для творческой молодежи «АРТ-Берег».

В течении всего лета красноярцы могли увидеть и послушать креативных ребят краевой столицы, которые представляли свое творчество на Центральной набережной

Pr-менеджер проекта, Марина Зограф, рассказала, что проект был придуман девять лет назад в 2013 году. Его основной целью является раскрепощение людей на сцене, а также проект стал отличной площадкой для получения опыта. После завершения сезона молодых людей приглашают поучаствовать в городских и краевых мероприятиях.

Участница проекта, музыкант дуэта «Mix», Екатерина Тетюева согласилась с тем, что участие в таких проектах придает уверенности в себе.

Отметим, что в молодежном центре «Новые имена» есть и другие мероприятия посвященные творчеству молодежи

Фото предоставлено МЦ Новые имена