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Творческие коллективы Красноярска отметили завершение девятого сезона «АРТ-Берег»

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Красноярск
13:00 9 Сентября 2022
общество, творчество, молодежь
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Подошел к концу девятый сезон проекта для творческой молодежи «АРТ-Берег».

В течении всего лета красноярцы могли увидеть и послушать креативных ребят краевой столицы, которые представляли свое творчество на Центральной набережной

Pr-менеджер проекта, Марина Зограф, рассказала, что проект был придуман девять лет назад в 2013 году. Его основной целью является раскрепощение людей на сцене, а также проект стал отличной площадкой для получения опыта. После завершения сезона молодых людей приглашают поучаствовать в городских и краевых мероприятиях.

Творческие коллективы Красноярска отметили завершение девятого сезона «АРТ-Берег»

Участница проекта, музыкант дуэта «Mix», Екатерина Тетюева согласилась с тем, что участие в таких проектах придает уверенности в себе. 

Отметим, что в молодежном центре «Новые имена» есть и другие мероприятия посвященные творчеству молодежи

Фото предоставлено МЦ Новые имена 

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