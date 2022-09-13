20 сентября в Красноярске состоится региональная выставка франшиз Franch Region

Компания «Franch РЕГИОН» проведёт масштабную конференцию франшиз в отеле Hilton Gardenn Inn (ул. Молокова, д. 37).
Гостей ждёт насыщенная бизнес-программа, состоящая из двух частей. Первая часть нацелена на презентацию одних из самых востребованных на рынке франшиз, где франчайзеры представят аудитории свои бизнес-модели. А во вторую часть, в формате «Академии франчайзинга», войдут выступления и мастер-классы известных спикеров, представителей крупных компаний — масса полезной информации и экспертных знаний в области франчайзинга, острые юридические аспекты и последние тренды маркетинга.
Темы для обсуждения:
- опыт крупнейших Российских сетей, которые выбрали модель франчайзинга и быстро заняли рынок;
- масштаб предпринимательского мышления. Из Красноярска в Дубаи;
- текущая ситуация во франчайзинге и экономике;
- как не надо упаковывать франшизу (для начинающих франчайзеров);
- покупка франшизы – как не нарваться на подделку;
- маркетинг франшизы: как привлечь франчайзи;
- кредитование и другие финансовые инструменты развития бизнеса.
На ежегодную выставку со своим продуктом выходят компании, занявшие уверенную позицию на мировом рынке и готовы продолжать развивать бизнес во всех географических направлениях.
Участниками выставки-конференции франшиз Красноярск 2022 станут более 15 компаний, желающие расширить свой бизнес по франшизе.
В конференции примут участие опытные спикеры:
- Василь Газизулин, сооснователь Topfranchise.ru / Topfranchise.com, эксперт по развитию франшиз за рубежом. Председатель комитета Опора России по развитию франчайзинга;
- Василь Газизулин, сооснователь маркетплейса по продаже франшиз Topfranchise;
- Рамиль Бахметов, руководитель департамента франчайзинга «Лаборатория Гемотест»;
- Максим Доморацкий, основатель международного IR-Агентства Инвестиционных Коммуникаций "ICA";
- Владимир Павлов, основатель агентства «Честная Франшиза»;
- Акимова Наталия Александровна, руководитель Центра поддержки предпринимательства и многие другие
Актуальная программа, список участников и регистрация на официальной странице выставки-конференции в Красноярске 2022.
При поддержке Российской Ассоциации Франчайзинга (РАФ).