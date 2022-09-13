20 сентября в Красноярске состоится региональная выставка франшиз Franch Region

Компания «Franch РЕГИОН» проведёт масштабную конференцию франшиз в отеле Hilton Gardenn Inn (ул. Молокова, д. 37).

Гостей ждёт насыщенная бизнес-программа, состоящая из двух частей. Первая часть нацелена на презентацию одних из самых востребованных на рынке франшиз, где франчайзеры представят аудитории свои бизнес-модели. А во вторую часть, в формате «Академии франчайзинга», войдут выступления и мастер-классы известных спикеров, представителей крупных компаний — масса полезной информации и экспертных знаний в области франчайзинга, острые юридические аспекты и последние тренды маркетинга.

Темы для обсуждения:

опыт крупнейших Российских сетей, которые выбрали модель франчайзинга и быстро заняли рынок;

масштаб предпринимательского мышления. Из Красноярска в Дубаи;

текущая ситуация во франчайзинге и экономике;

как не надо упаковывать франшизу (для начинающих франчайзеров);

покупка франшизы – как не нарваться на подделку;

маркетинг франшизы: как привлечь франчайзи;

кредитование и другие финансовые инструменты развития бизнеса.

На ежегодную выставку со своим продуктом выходят компании, занявшие уверенную позицию на мировом рынке и готовы продолжать развивать бизнес во всех географических направлениях.

Участниками выставки-конференции франшиз Красноярск 2022 станут более 15 компаний, желающие расширить свой бизнес по франшизе.

В конференции примут участие опытные спикеры:

Василь Газизулин, сооснователь Topfranchise.ru / Topfranchise.com, эксперт по развитию франшиз за рубежом. Председатель комитета Опора России по развитию франчайзинга;

Василь Газизулин, сооснователь маркетплейса по продаже франшиз Topfranchise;

Рамиль Бахметов, руководитель департамента франчайзинга «Лаборатория Гемотест»;

Максим Доморацкий, основатель международного IR-Агентства Инвестиционных Коммуникаций "ICA";

Владимир Павлов, основатель агентства «Честная Франшиза»;

Акимова Наталия Александровна, руководитель Центра поддержки предпринимательства и многие другие

Актуальная программа, список участников и регистрация на официальной странице выставки-конференции в Красноярске 2022.

При поддержке Российской Ассоциации Франчайзинга (РАФ).