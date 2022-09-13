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20 сентября в Красноярске состоится региональная выставка франшиз Franch Region

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Красноярск
08:31 13 Сентября 2022
выставка, красноярск, общество, россия
Фотография © Никита Алексеев
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Компания «Franch РЕГИОН» проведёт масштабную конференцию франшиз в отеле Hilton Gardenn Inn (ул. Молокова, д. 37).

Гостей ждёт насыщенная бизнес-программа, состоящая из двух частей. Первая часть нацелена на презентацию одних из самых востребованных на рынке франшиз, где франчайзеры представят аудитории свои бизнес-модели. А во вторую часть, в формате «Академии франчайзинга», войдут выступления и мастер-классы известных спикеров, представителей крупных компаний — масса полезной информации и экспертных знаний в области франчайзинга, острые юридические аспекты и последние тренды маркетинга.

Темы для обсуждения:

  • опыт крупнейших Российских сетей, которые выбрали модель франчайзинга и быстро заняли рынок;
  • масштаб предпринимательского мышления. Из Красноярска в Дубаи;
  • текущая ситуация во франчайзинге и экономике;
  • как не надо упаковывать франшизу (для начинающих франчайзеров);
  • покупка франшизы – как не нарваться на подделку;
  • маркетинг франшизы: как привлечь франчайзи;
  • кредитование и другие финансовые инструменты развития бизнеса.

На ежегодную выставку со своим продуктом выходят компании, занявшие уверенную позицию на мировом рынке и готовы продолжать развивать бизнес во всех географических направлениях.

Участниками выставки-конференции франшиз Красноярск 2022 станут более 15 компаний, желающие расширить свой бизнес по франшизе.

В конференции примут участие опытные спикеры:

  • Василь Газизулин, сооснователь Topfranchise.ru / Topfranchise.com, эксперт по развитию франшиз за рубежом. Председатель комитета Опора России по развитию франчайзинга;
  • Василь Газизулин, сооснователь маркетплейса по продаже франшиз Topfranchise;
  • Рамиль Бахметов, руководитель департамента франчайзинга «Лаборатория Гемотест»;
  • Максим Доморацкий, основатель международного IR-Агентства Инвестиционных Коммуникаций "ICA";
  • Владимир Павлов, основатель агентства «Честная Франшиза»;
  • Акимова Наталия Александровна, руководитель Центра поддержки предпринимательства и многие другие

Актуальная программа, список участников и регистрация на официальной странице выставки-конференции в Красноярске 2022.

При поддержке Российской Ассоциации Франчайзинга (РАФ).

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