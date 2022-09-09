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В Красноярске 22 водителей привлекли к ответственности за нарушение правил регистрации автомобилей

Главная Общество
Красноярск
17:40 9 Сентября 2022
красноярск, в красноярске, полиция, гибдд, автомобиль, нарушение, правила дорожного движения
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В Красноярске в четверг, 8 сентября, прошел рейд по выявлению нарушений правил регистрации транспортных средств. По итогам рейда, 22 водителя нарушили правила регистрации, три водителя нарушили данные правила повторно.

Также сотрудники ГИБДД обнаружили двух автомобилистов, которые не имели прав на управление автотранспортном. Более того, четырех водителей лишили водительских прав, однако они все равно сели за руль. В результате машины поместили на спецстоянку.

Добавим, что автовладельцев привлекли к ответственности.

Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости

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