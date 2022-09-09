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В Канском районе мужчина нарвал на заброшенной ферме коноплю и сел в тюрьму

Главная Общество
Красноярск
17:10 9 Сентября 2022
в красноярском крае, суд, происшествия, общество, наркотики
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В Канском районе 31-летний мужчина осуждён за хранение более 500 г конопли, которую нарвал на заброшенной ферме, рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В марте на участке автодороги «Канск-Тасеево-Устье» инспекторами ДПС был остановлен для проверки автомобиль ВАЗ-2109, где в качестве пассажира находился осуждённый.

Госавтоинспекторы проверили документы у водителя. Затем они приступили к осмотру салона. Увидев на заднем сидении спортивную сумку, поинтересовались, кому она принадлежит. Злоумышленник пояснил, что это его имущество с личными вещами. На просьбу показать содержимое, он схватил сумку, выбежал и попытался скрыться. Во время побега вытащил пакет и выкинул на дорогу.

Полицейские установили, что он пытался выбросить пакет с марихуаной (более 500 граммов).

Мужчина пояснил, что запрещённое вещество он собрал для личного употребления.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ, которое ушло в суд.

Злоумышленника приговорили к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

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