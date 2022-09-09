10 сентября в Красноярске на острове Татышев состоится фестиваль энергосбережения «Вместе ярче»

В Красноярске 10 сентября на остров Татышев (ориентир – площадка катка) с 12:00 до 16:00 часов состоится «Фестиваль «Вместе ярче». Организаторы: министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, Молодёжное Правительство.
Участниками фестиваля станут ключевые предприятия энергетического комплекса региона. Для гостей подготовят площадки Политехнического института и Музея геологии Центральной Сибири.
В программу фестиваля войдут интерактивы и викторины, где расскажут о важности энергосбережения и внедрения энергоэффективных технологий в повседневную жизнь. На выставке спецтехники можно будет познакомиться с современными машинами, задействованными в обслуживании объектов энергетики. Посетителей ждут мастер-классы с экспериментами, выступление творческих коллективов, энергичный флешмоб.
— Всё начинается с малого, к примеру, тот же раздельный сбор мусора – пластик, стекло, бумага, утилизация батареек. Всё это влияет на формирование экологически правильного поведения. Если мы хотим жить в чистоте, нужно начинать с себя. Именно культуре энергосбережения, экологическим тематикам будет посвящён фестиваль, — сказал министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Александр Ананьев.