10 сентября в Красноярске на острове Татышев состоится фестиваль энергосбережения «Вместе ярче»

В Красноярске 10 сентября на остров Татышев (ориентир – площадка катка) с 12:00 до 16:00 часов состоится «Фестиваль «Вместе ярче». Организаторы: министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, Молодёжное Правительство.

Участниками фестиваля станут ключевые предприятия энергетического комплекса региона. Для гостей подготовят площадки Политехнического института и Музея геологии Центральной Сибири.

В программу фестиваля войдут интерактивы и викторины, где расскажут о важности энергосбережения и внедрения энергоэффективных технологий в повседневную жизнь. На выставке спецтехники можно будет познакомиться с современными машинами, задействованными в обслуживании объектов энергетики. Посетителей ждут мастер-классы с экспериментами, выступление творческих коллективов, энергичный флешмоб.