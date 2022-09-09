11 человек за прошедшую неделю пострадали от укусов клещей в Красноярском крае

Несмотря на окончание летнего сезона, на территории Красноярского края все еще фиксируются случаи, связанные с присасыванием клещей к жителям региона.

На минувшей неделе в больницы за помощью к врачам обратились 11 пострадавших граждан, при этом каждый четвертый – несовершеннолетний.

Кроме того, на текущей неделе окончательные диагнозы установили ранее заболевшим пациентам. Клещевой вирусный энцефалит подтвердился у шести людей, клещевой боррелиоз – у пятерых.

Отметим, что риски встречи с переносчиками клещевых инфекций сохраняются до октября.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости