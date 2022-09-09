В Хакасии дети отравились в школьной столовой

В Абакане в связи с сообщениями СМИ о распространении кишечной инфекции среди учащихся МБОУ СОШ № 20 организована проверка, сообщают в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

7 сентября 8 учеников 5-6 классов после приёма пищи в школьной столовой пожаловались на плохое самочувствие, сопровождавшееся признаками кишечной инфекции.

Проверка, проводимая Управлением Роспотребнадзора, показала, что формирование группового очага заболеваемости обусловлено острой кишечной инфекцией вирусной этиологии при реализации пищевого пути передачи. Работа пищеблока приостановлена.

Детей не госпитализировали, они проходят амбулаторное лечение в дома.

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