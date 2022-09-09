В Красноярске на Полтавской открылся благоустроенный сквер

В Красноярске в Свердловском районе появилось новое благоустроенное общественное пространство. Новый сквер расположен на улице Полтавской. За его благоустройство в минувшем году отдали свои голоса около 15 тысяч красноярцев.

Работы по благоустройству пространства проходили в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» по программе «Формирование комфортной городской среды».

В правительстве региона заявили, что территория нового сквера заняла почти 14 тысяч квадратных метров. В новом благоустроенном пространстве установили спортивную и две детские площадки с устройством городков, создали зону для тихого отдыха, построили амфитеатр и организовали площадь для проведения праздников.

Кроме того, в сквере появились навесы с качелями, сеть тропинок для пешеходов, современное освещение и площадка для выгула, а также дрессировки собак.

Перед началом проектирования проходили урбан-форумы, в рамках которых красноярцы рассказывали дизайнерам о своих пожеланиях и о том, что они хотят видеть на данной территории.

По словам Анны Блау, которая живет рядом со сквером, в прошлом в Свердловском районе можно было погулять лишь на набережной. Женщина призналась, что вместе со своей семье очень рада появлению нового места для отдыха. Также Анна Блау отметила, что очень хорошо, что в сквере появилось место, где можно дрессировать собаку.

Фото: © Правительство Красноярского края