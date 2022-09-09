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В Нижнеингашском районе четверо школьников помогли вернуть мужчине утерянный кошелёк с деньгами

Главная Общество
Красноярск
14:55 9 Сентября 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, помощь, школьники
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В Нижнеингашском районе четвероклассники помогли вернуть местному жителю, утерянный им кошелёк с деньгами, пишут на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В дежурную часть обратились четверо школьников. Они рассказали, что во время прогулки на одной из улиц пос. Нижний Ингаш нашли оставленный без присмотра кошелёк, в котором было около 5 тыс. руб. и банковские карты. Сначала они пытались найти владельца среди находившихся поблизости, но не найдя хозяина, решили обратиться в полицию. Полицейские установили личность владельца и вернули ему утерянное.

Сотрудники ОМВД поблагодарили ребят, вручили благодарственные письма и сладкие подарки.

Фото: © 24.мвд.рф

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