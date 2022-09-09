12 иностранцев задержали полицейские Ачинска за незаконное нахождение в России

В Красноярском крае в Ачинске полицейскими были задержаны иностранцы, которые незаконно находились в России. По официальным данным, в ходе отработки оперативной информации правоохранители задержали в одном из многоквартирных домов Ачинска задержали 30 иностранных граждан.

Как выяснилось 12 иностранцев должны были покинуть РФ после истечения 90 дней с момента возобновления транспортного сообщения между государствами, но они этого не сделали.

В отношении иностранцев составили административные протоколы. Суд принял решение назначить штраф в 2 тыс рублей и выдворить их за пределы РФ в форме самостоятельного контролируемого выезда.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович