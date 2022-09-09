В Советском районе за 5 месяцев демонтировали 164 незаконных сооружения

В Красноярске продолжаются мероприятия по демонтажу незаконных строений. С территории Советского района с апреля по август было демонтировано 164 незаконных сооружения.

Большинство гаражных боксов и павильонов были снесены из-за ремонтных работ на коллекторе в Зеленой роще. Демонтировать пришлось 15 павильонов на проспекте Металлургов, 39 «а» и несколько гаражных боксов на проспекте Ульяновском.

За летний период на Металлургов, 10 демонтировали два гаража. Это было сделано в связи с проведением работ по благоустройству территории в рамках проекта «Страна Оз». На месте гаражных боксов появится детская и спортивная площадки, а также лавочки с урнами.

За прошедшие пять месяцев в Советском районе было демонтировано пять торговых точек. Их снесли в связи продажей алкогольной продукции.

Фото: © Администрация Красноярска