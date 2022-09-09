В Шарыпово женщине из-за жалобы соседки отключили воду

Жительнице Красноярского края ресурсоснабжающая организация отключила холодное водоснабжение из-за жалобы соседки.

Жительница многоквартирного дома сообщила, что в квартире над ней установлен магнит на счётчик, тогда организация без решения суда отключила холодную воду в квартире 58-летней женщины. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Красноярскому краю.

По иску прокуратуры суд вынес решение о восстановлении водоснабжения.

Судебный пристав ознакомил руководителя организации с исполнительным производством и вручил требование по ст. 17.15 КоАП РФ.

В итоге руководство организации восстановило холодное водоснабжение в квартире.

Фото: © РИА Новости / Владимир Корнев