В Шарыпово женщине из-за жалобы соседки отключили воду

Жительнице Красноярского края ресурсоснабжающая организация отключила холодное водоснабжение из-за жалобы соседки.
Жительница многоквартирного дома сообщила, что в квартире над ней установлен магнит на счётчик, тогда организация без решения суда отключила холодную воду в квартире 58-летней женщины. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Красноярскому краю.
По иску прокуратуры суд вынес решение о восстановлении водоснабжения.
Судебный пристав ознакомил руководителя организации с исполнительным производством и вручил требование по ст. 17.15 КоАП РФ.
В итоге руководство организации восстановило холодное водоснабжение в квартире.
Фото: © РИА Новости / Владимир Корнев