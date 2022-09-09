В Красноярске 24 сентября пройдет фестиваль путешественников «Сгущенка»

В Красноярске 24 сентября состоится фестиваль путешественников «Сгущенка». Мероприятие пройдет в рамках празднования Дня туризма.

По словам организаторов фестиваля, которыми выступает «Центр путешественников», «Сгущенка» является слетом для всех туристов из Красноярска – от альпинистов до любителей экскурсий. В рамках фестиваля любой желающий может проявить себя в различных видах туризма, записаться в туристические клубы, а также найти единомышленников для путешествий.

Отметим, что фестиваль состоится на базе отдыха «Чайка», которая расположена на улице Базайская, 242/1. Доехать можно на личном автомобиле или автобусе №37 (выйти на ост. «Гренада» и дойти до базы пешком).

Фото: © Администрация г. Красноярска