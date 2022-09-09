Жительница Красноярского края может сесть в тюрьму за невыплату алиментов троим детям

В Красноярском крае 28-летнюю мать-алиментщицу привлекли к уголовной ответственности. После того, как суд лишил женщину родительских прав, она забыла про своих троих детей и не посчитала нужным платить алименты. Детям она задолжала более 200 000 рублей, рассказали в УФССП по Красноярскому краю.

Женщина не выполняла требования судебных приставов о выплате алиментов и игнорировала меры принудительного исполнения. После привлечения к административной ответственности она не приступила к обязательным работам и начала избегать общения с сотрудниками.

В итоге в отношении алиментщицы возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.157 УК РФ. Ей грозит лишение свободы на срок до одного года.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов