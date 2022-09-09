Администрация Ужурского района заплатит компенсацию за покушанного собакой ребенка

В Красноярском крае прокуратурой были защищены права несовершеннолетнего жителя Ужурского района, которого укусила собака.

Весной прошлого года несовершеннолетний мальчик возвращался из школы по улице Новокомсомольской города Ужура. В какой-то момент ко школьнику подбежала бездомная собака и укусила за правую голень. В больнице ребенку обработали рану и провели вакцинацию.

В связи с произошедшим прокуратурой был направлен иск в суд о взыскании с администрации Ужурского района компенсации морального вреда. Прокуратура посчитала, что администрация бездействовала и тем самым допустила нахождение бездомных животных в городе, которые проявили агрессию, направленную на несовершеннолетнего. В результате одна из собак укусила школьника.

Суд удовлетворил иску прокуратуры и взыскал с администрации компенсацию в пользу пострадавшего ребенка. Добавим, что прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения.

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости