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Более 70 нарушений выявлено в Красноярском крае с начала сезона охоты

Главная Общество
Красноярск
11:50 9 Сентября 2022
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В Красноярском крае две недели назад стартовал сезон охоты на пернатую дичь. С 27 августа специалисты Минэкологии региона в усиленном режиме патрулируют охотничьи угодья на всей территории края.

Со старта сезона охоты в рамках выездных обследований охотничьих угодий охотинспекторами было зарегистрировано 69 случаев несоблюдения правил охоты и правил охраны среды обитания, а также путей миграции животных.

В результате в отношении охотников были составлены административные протоколы. Также инспекторы Минэкологии края изъяли семь единиц оружия с боеприпасами и объекты незаконной охоты.  

Кроме того, специалистами было зафиксировано еще два случая с признаками уголовных преступлений – незаконная охота и незаконное хранение, а также ношение огнестрельного оружия.

По словам министра экологии и рационального природопользования региона Павла Борзых, перед началом осенне-зимнего охотничьего сезона министерство выдало более 18 тысяч разрешений на добычу охотничьих ресурсов. На данный момент сезон охоты в крае находится в самом разгаре, и специалисты пристально следят за тем, как соблюдаются правила охоты.

Добавим, что если вы стали свидетелем незаконной охоты и нарушения правил охоты, то звоните по следующим номерам: 8(391) 227-72-59 или 266-82-90.

Фото:  © Алексей Сухоруков / РИА Новости

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