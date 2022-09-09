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В Красноярском крае урожайность зерновых превышает рекордные показатели

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Красноярск
15:40 9 Сентября 2022
сельское хозяйство, в красноярском крае, красноярск, общество
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В Красноярском крае убрали 22,4 % от плана площадей под зерновыми и зернобобовыми. Намолочено 740,6 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность — 34,5 центнера с га. Урожайность превышает показатели 2021 и даже рекордного для Красноярского края 2020 года, сообщил заместитель председателя правительства края – министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов.

В то же время, темпы уборки замедлены из-за погоды, ведь с начала августа в регионе было только 4—5 дней без дождей.

Отметим, что последние три года край — лидер в России по объёму производства семян рапса. Урожайность сельхозкультуры на сегодня — 26,8 центнера с гектара (+ 5 ц к аналогичному периоду в прошлом году). Красноярский край три года выходил на первое место в России по урожаю семян рапса.

С начала года аграрии Красноярского края приобрели почти 1,5 тыс. единиц различной сельхозтехники на сумму около 7 млрд руб., в прошлом же году — около 1,3 тыс. единиц на 4,3 млрд руб. Добиться технического перевооружения позволили меры, принятые в том числе Минсельхозом России и компанией «Росагролизинг».

В этом году объём поддержки аграриев из бюджетов разных уровней — порядка 7,6 млрд руб. (почти на 2 млрд руб. больше, чем пять лет назад).

Фото: © krasagro.ru

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