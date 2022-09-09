9 сентября
Красноярск
погода +13 °C
60.8
 
€ 60.7
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае спасатели нашли 6 заблудившихся в лесах грибников за минувшие сутки

Главная Общество
Красноярск
10:35 9 Сентября 2022
в красноярском крае, лес, пропавшие, спасатели, поиски
версия для печати Ico_print

В Красноярском крае за последние сутки спасателям пришлось выезжать на поиски шести человек, потерявшихся в лесах региона. Так, например, в Ермаковском районе потерялся 66-летний мужчина. Специалисты обследовали 4 кв. м. леса и 6 км лесных дорог. В результате они нашли пенсионера.  
В Минусинском районе в лесу нашли двух граждан, заблудившихся в районе села Большая Ничка. 
В Березовском районе у поселка Свищево в лесу 75-летняя женщина сломала ногу и ей потребовалась эвакуация. Спасатели нашли пенсионерку, эвакуировали и передали медикам.
Кроме того, накануне в Минусинском районе в лес за грибами ушел 47-летний мужчина с 6-летним ребенком. Поиски продолжались всю ночь, однако удалось их найти только сегодня утром. Мужчина и ребенок не пострадали. 

Фото: © Никита Алексеев

 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Шарыпово женщине из-за жалобы соседки отключили воду

В Шарыпово женщине из-за жалобы соседки отключили воду

9 Сентября 2022 г.
Соседка сказала, что в квартире над ней установлен магнит на счётчик
Новости Красноярска: В Красноярском крае зафиксировано пять лесных пожаров

В Красноярском крае зафиксировано пять лесных пожаров

9 Сентября 2022 г.
Пожары произошли из-за сухих гроз и по вине жителей
Новости Красноярска: В Красноярске 24 сентября пройдет фестиваль путешественников «Сгущенка»

В Красноярске 24 сентября пройдет фестиваль путешественников «Сгущенка»

9 Сентября 2022 г.
Так в Красноярске отпраздную День туризма
Новости Красноярска: Творческие коллективы Красноярска отметили завершение девятого сезона «АРТ-Берег»

Творческие коллективы Красноярска отметили завершение девятого сезона «АРТ-Берег»

9 Сентября 2022 г.
Проект был создан в 2013 году
Новости Красноярска: Жительница Красноярского края может сесть в тюрьму за невыплату алиментов троим детям

Жительница Красноярского края может сесть в тюрьму за невыплату алиментов троим детям

9 Сентября 2022 г.
Она задолжала более 200 000 рублей
Новости Красноярска: Главному инженеру УК избрали меру пресечения из-за падения хоккейных ворот на ребенка в Красноярске

Главному инженеру УК избрали меру пресечения из-за падения хоккейных ворот на ребенка в Красноярске

9 Сентября 2022 г.
Мужчине запретили совершать определенные действия
Новости компаний
02/09
Семена чиа и льна: что в них полезного и как их есть
02/09
Доставка продуктов личной гигиены через интернет-магазин
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Кошки спасли от змей отшельницу Агафью Лыкову

Кошки спасли от змей отшельницу Агафью Лыкову

5 Сентября 2022 г.
У 76-летней Агафьи 6 кошек
Новости Красноярска: 25-летний железногорец вытащил пинцетом из сейфа родителей 56 тыс. рублей

25-летний железногорец вытащил пинцетом из сейфа родителей 56 тыс. рублей

7 Сентября 2022 г.
Ему грозит до 5 лет тюрьмы
Новости Красноярска: К директору АО «Красноярск­нефтепродукт» нагрянули с обыском силовики

К директору АО «Красноярск­нефтепродукт» нагрянули с обыском силовики

7 Сентября 2022 г.
С чем связаны оперативные мероприятия не сообщается
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru