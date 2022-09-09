В Красноярском крае спасатели нашли 6 заблудившихся в лесах грибников за минувшие сутки

В Красноярском крае за последние сутки спасателям пришлось выезжать на поиски шести человек, потерявшихся в лесах региона. Так, например, в Ермаковском районе потерялся 66-летний мужчина. Специалисты обследовали 4 кв. м. леса и 6 км лесных дорог. В результате они нашли пенсионера.

В Минусинском районе в лесу нашли двух граждан, заблудившихся в районе села Большая Ничка.

В Березовском районе у поселка Свищево в лесу 75-летняя женщина сломала ногу и ей потребовалась эвакуация. Спасатели нашли пенсионерку, эвакуировали и передали медикам.

Кроме того, накануне в Минусинском районе в лес за грибами ушел 47-летний мужчина с 6-летним ребенком. Поиски продолжались всю ночь, однако удалось их найти только сегодня утром. Мужчина и ребенок не пострадали.

Фото: © Никита Алексеев