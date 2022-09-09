Хоккеисты «Сокола» одержали в Красноярске вторую победу в ВХЛ

В Красноярске в четверг, 8 сентября, состоялся второй матч в рамках ВХЛ. Игроки «Сокола» в родных пенатах принимали «Ладу» из Тольятти. Встреча завершилась победой «крылатых» со счетом 5:2. Таким образом, «Сокол» одерживает вторую победу подряд в новом сезоне Высшей хоккейной лиги.

В составе «Сокола» забитыми голами отметились Егор Пучков, Алексей Прокопенко, Евгений Астанков, Леонид Николенко и Константин Майоров. Отметим, что четыре шайбы игроки красноярской команды забросили в 3-м периоде.

Добавим, что свою следующую игру «Сокол» проведет в Красноярске 10 сентября. «Крылатые» встретятся с казанским «Барсом».

Фото: © vk.com/hcsokol_krsk