На должность прокурора Богучанского района назначили Лилию Грекову

Советник юстиции Лилия Грекова назначена на должность прокурора Богучанского района.
Грекова окончила Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов.
В 2004 году она поступил на службу на должность помощника прокурора Центрального района. Занимала должность помощника, старшего помощника прокурора Ленинского района. Была прокурором отдела по выбору прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Красноярского края.
Занимала должность прокурора Советского района с июня 2017 г. по август 2022 г.
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