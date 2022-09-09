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Красноярцев ждут пасмурные, но теплые сентябрьские выходные

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Красноярск
08:32 9 Сентября 2022
погода, в красноярске, общество, природа
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Жителям Красноярска рассказали о погоде на ближайших выходных с 9 по 11 сентября. 

Как пишут сибирские синоптики, в пятницу, 9 сентября термометр остановится на отметке в +14 градусов. Также нам можно увидеть за окном переменную облачность и ветер с небольшой скоростью в 3 м/с. Ночью предположительно похолодает до +5 градусов, облака также будут скрывать звезды, но изредка прояснятся.


На следующий день, в субботу, 10 сентября, прогноз обещают более положительный и температуру воздуха до +17 градусов. Осадков ждать не стоит, но тучи будут гулять и портить настроение. Ночью в субботу прогнозируют переменную облачность и всего +4 градуса.


Воскресенье, 11 сентября, порадует самой теплой температурой воздуха за все выходные — +19 градусов. Но солнца синоптики не обещают: тепло будет сопровождать пасмурное небо, но при минимальном ветре. Ночь также будет самой теплой в выходные. До +8 градусов поднимется температура, но пройдет дождь. На новой рабочей неделе синоптики обещают не больше +10…+16 градусов.

Фото: Александр Жуковец

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