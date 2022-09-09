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Красноярский блогер в центре города сфотографировал диких куропаток

Главная Общество
Красноярск
07:40 9 Сентября 2022
в красноярском крае, животные, красноярск, общество, птица
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Удивительное явление произошло в центре Красноярска накануне, 8 сентября. 

Блогер из краевой столицы Андрей Максимов запечатлел на лужайке перед часовней Параскевы гуляющих диких куропаток. Как пишут горожане в комментариях под записью с фотографиями забавных птичек, на Караульной горе они появились впервые и раньше их там не видели.

Красноярский блогер в центре города сфотографировал диких куропаток

«Сразу вспомнил порги, которые обитали на планете с Люком Скайуокером. Очень смешные животные. Бегают туда и обратно. Бегают, конечно, очень быстро — снять сложно, но можно. Главное — не пугать», — пишет красноярский блогер Максимов. 

Красноярский блогер в центре города сфотографировал диких куропаток

Напомним, что ранее sibnovosti.ru сообщали о массовой гибели голубей в Новосибирске.

Фото: telegram-канал "НЕМАКСИМ"

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