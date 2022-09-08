Два учреждения допобразования детей в сфере искусств и две спортивные школы заработали в Красноярске

Два учреждения дополнительного образования детей в сфере искусств и две спортивные школы открылись в Красноярске к началу учебного года. В одном здании на улице Киренского, 70 А начали работу филиалы детской музыкальной школы №12 и детской художественной школы №2, а также две спортивные школы: «Вертикаль» по шахматам и шашкам и школа олимпийского резерва по вольной борьбе.

В музыкальной школе из классов уже доносятся звуки скрипок, баянов, саксафонов. Громче всех, конечно, слышны барабаны. Юные музыканты приступили к занятиям.

«Для нас даже небольшое увеличение площадей для школы искусств – это уже большое достижение. Теперь в таком густонаселенном районе у юных жителей Октябрьского района в шаговой доступности есть возможность заниматься искусством, а это значит развиваться эстетически и духовно», - заявила она.

Также Любовь Сахарова отметила, что, учитывая специфику образования в школах, идет набор только в первый класс. Со временем максимальное число учащихся здесь составит около полутысячи учеников.

В детской музыкальной школе №12 есть восемь учебных классов: фольклорный, хоровой, оркестровый и даже хореографический класс с раздевалками и душевыми и т.д. В школе детей учат играть на ударных инструментах и синтезаторе, преподают вокал. Для школы приобрели новое музыкально-инструментальное и звукоусиливающее оборудование, ростовые парты и стулья, шкафы и доски. Появились и новые отделения: хореография, фольклор и эстрадное отделение.

Мама начинающего барабанщика Семена Оксана Кузьмина рассказала, что вместе с семьей они переехали из Санкт-Петербурга.

«В Санкт-Петербурге мой сын ходил в школу им. Глазунова. После переезда была нужна музыкальная школа и выбор пал на эту. Здесь есть необходимый инструмент и шикарный педагог. Нам очень повезло, что в школе есть отделение ударных инструментов. На самом деле это большая редкость. Если фортепьяно есть в каждой музыкальной школе, то барабанная установка есть далеко не во всех учреждениях», - призналась женщина.

В филиале детской художественной школы №2 появилось 5 мастерских, в том числе мастерская с печью для обжига и вытяжкой. Есть класс истории искусств, класс для занятий с детьми младшего возраста, выставочный зал, натюрмортный фонд. Закуплено все необходимое оборудование.

Весной в здание на Киренского, 70 «а» уже перебрались две спортивные школы - «Вертикаль», где учат игре в шахматы и шашки, и спортивная школа по вольной борьбе.

Руководитель главного управления по физической культуре и спорту администрации Красноярска Валерий Черноусов отмечает, что на прилегающей к центрутерритории планируется строительство павильона для разных видов единоборств. Кроме этого, территория здания на Киренского, 70 А позволяет построить зал борьбы и спортивную площадку для тех, кто занимается в МАУ «СШОР по вольной борьбе.

- Уверен, что ребятишки из Студгородка, которые учатся в первую и вторую смены, заполнят все места. К работам по проектированию павильона планируем приступить в начале 2023 года», - отметил он.

Фото: © Р. Рыбаков