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Многодетные семьи Красноярского края могут получить адресную помощь на развитие подсобного хозяйства

Главная Общество
Красноярск
19:45 8 Сентября 2022
в красноярском крае, правительство, поддержка, соцзащита, соцподдержка, семьи, сельское хозяйство
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Многодетным семьям из Красноярского края необходимо до 1 октября этого года успеть обратиться за получением адресной помощи на развитие личного подсобного хозяйства. Сумма адресной помощи может достигать до 70 тыс рублей.  

В правительстве региона сообщили, что те семьи, в которых среднедушевой доход не превышает величину МРОТ и у них есть земельный участок, который предназначен для ведения личного подсобного хозяйства, следует до первого октября текущего года подать необходимые документы для получения целевой выплаты на покупку крупного или мелкого рогатого скота, домашней птицы, кроликов, свиней, посадочного материала, сельхозоборудования и т.д.

Подобная мера соцподдержки действует на территории региона с 2015 года. Первоначально данная мера была рассчитана семьи, в которых воспитывали пятерых и более детей. Однако с текущего года благодаря инициативе главы региона Александра Усса на выплату могут рассчитывать семьи с тремя и более детьми.

По словам министра соцполитики региона Ирины Пастуховой, Красноярский край является одним из тех немногих субъектов РФ, где существует подобная форма поддержки для многодетных семей.

Вложив полученные средства в развитие своего подсобного хозяйства, семья может не только обеспечить себя необходимыми продуктами, но и продавать их излишки, увеличивая семейный доход.

В рамках реализации нацпроекта «Демография» в этом году адресную помощь получили 363 многодетные семьи. Общая сумма выплат – около 24 млн рублей.

Обращаться за поддержкой семья может несколько раз, однако сумма выделенных средств за три года не должна превысить 150 тыс рублей. Кроме того, при предоставлении данной помощи работники территориальных отделений соцзащиты контролируют за тем, как используются предоставленные средства. Если положительной динамики к преодолению нуждаемости не будет, то семье предстоит вернуть деньги.

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости

Общество / НОВОСТИ
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