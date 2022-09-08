В Ачинске 20-летняя девушка украла у своей подруги деньги через «мобильный банк»

Перед судом предстанет ачинка, которая похищала в течении нескольких дней деньги подруги через «мобильный банк», рассказали в МО МВД России «Ачинский».

Зимой у 19-летней девушки сломался мобильный телефон. Она попросила вставить свою сим-карту в телефон подруги, с которой проживала. Приятельнице нужно было отслеживать поступление денег на счёт и информировать собственницу, но после того как ей пришло смс-сообщение с «мобильного банка» о пополнении счёта, она решила ничего не говорить подруге и потратить деньги.

В течении нескольких дней она похитила более 26 тысяч рублей. Потерпевшая, узнав о пропаже со счёта, потребовала у подруги вернуть средства, но злоумышленница не возвратила потраченное.

В отношении 20-летней девушки было возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 статьи 158 УК РФ.

Материалы уголовного дела направлены в суд. Ей грозит до 6 лет лишения свободы.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович