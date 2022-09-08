В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболели 1 259 человек

Подтверждённых диагнозов на 8 сентября — 1 259.

Напомним, пик волны COVID-19 в Красноярском крае ожидается во второй половине сентября.

Большинство жителей края переносят заболевание в лёгкой или средней степени тяжести. Согласно исследования, которые проводят сотрудники Управления Роспотребнадзора, в Красноярском крае преобладает «Омикрон».

Тяжёлых случаев заболевания стало меньше, однако при наличии хронических болезней коронавирус способен вызывать серьёзные осложнения. В этой связи врачи призывают людей ревакцинироваться. Стать участником прививочной кампании можно, обратившись в прививочный кабинет в поликлинике или в мобильный пункт вакцинации.

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