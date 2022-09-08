Комбайн «Дон-1500» загорелся в поле в Шарыповском округе

В Красноярском крае в четверг, 8 сентября, в утреннее время загорелся в поле сломанный комбайн «Дон-1500». Возгорание произошло в селе Парном в Шарыповском округе.

Пожарным удалось оперативно потушить возгорание, площадь которого составила 15 квадратных метров.

Согласно предварительны данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц. Ранее Sibnovosti сообщал о том, что на территории Ермаковского района ввели режим «Чрезвычайной ситуации в лесах».

Фото: © Служба спасения Красноярского края