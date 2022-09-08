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В Железногорске полицейские помогли одиноко проживающей пенсионерке, которая не могла встать на ноги

Главная Общество
Красноярск
20:01 8 Сентября 2022
общество, происшествия, железногорск, помощь, женщина
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Полицейские Железногорска помогли получить неотложную медпомощь одиноко проживающей пенсионерке.

В дежурную часть обратился железногорец. Он рассказал, что пожилая мать его друга не отвечает на звонки телефона и не открывает дверь.

Сотрудники МВД выяснили, что проживающий в Израиле 53-летний сын пенсионерки попросил друга навестить его пожилую мать. Сын волновался, так как его 78-летняя мать проживала одна и перестала отвечать на телефон. Местный житель отправился к его матери, но дверь ему никто не открыл.

Участковый уполномоченный полиции Александр Павлов обнаружил женщину на полу. Она не могла встать на ноги и не понимала, что происходит.

Была вызвана Скорая помощь. Медики обследовали пенсионерку, оказали ей помощь и дали необходимые рекомендации. Жизни женщины ничего не угрожает.

Фото: © 24.мвд.рф

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