В Железногорске полицейские помогли одиноко проживающей пенсионерке, которая не могла встать на ноги

Полицейские Железногорска помогли получить неотложную медпомощь одиноко проживающей пенсионерке.

В дежурную часть обратился железногорец. Он рассказал, что пожилая мать его друга не отвечает на звонки телефона и не открывает дверь.

Сотрудники МВД выяснили, что проживающий в Израиле 53-летний сын пенсионерки попросил друга навестить его пожилую мать. Сын волновался, так как его 78-летняя мать проживала одна и перестала отвечать на телефон. Местный житель отправился к его матери, но дверь ему никто не открыл.

Участковый уполномоченный полиции Александр Павлов обнаружил женщину на полу. Она не могла встать на ноги и не понимала, что происходит.

Была вызвана Скорая помощь. Медики обследовали пенсионерку, оказали ей помощь и дали необходимые рекомендации. Жизни женщины ничего не угрожает.

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