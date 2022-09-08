В Хакасии мужчина прутом от дерева задушил знакомого

В Хакасии житель Бейского района задушил приятеля прутом от дерева.

26 августа 37-летний житель Бейского района в одном из магазинов в с. Бея встретил 46-летнего знакомого. Они направились на игровую площадку, чтобы выпить спиртное. Находясь в нетрезвом состоянии, между мужчинами возник конфликт из-за высказанных обвиняемым подозрений о совершённой потерпевшим краже скота. В какой-то момент 37-летний мужчина нанёс собутыльнику несколько ударов ногами по лицу. Затем он взял прут от дерева и задушил потерпевшего, пишут на сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Фото: © krk.sledcom.ru