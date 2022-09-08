В августе погрузка на Красноярской железной дороге увеличилась на 1%

В августе погрузка на Красноярской железной дороге составила 6 млн 147 тыс. тонн – это на 0,8% больше показателя аналогичного периода 2021 года.

Грузооборот за август вырос на 2,8% и составил 11,5 млрд тонно-км.

Погрузка за январь-август 2022 года на КрасЖД составила 51,8 млн тонн, что соответствует уровню восьми месяцев прошлого года.

При этом рост погрузки отмечен по следующим номенклатурам:

нефть и нефтепродукты – погружено 3 млн 929 тысяч тонн (+17,7% к январю–августу 2021 года);

руда железная и марганцевая – 1 млн 92 тонны (+39,4%);

зерно – 958,7 тыс. тонн (+3,3%);

строительные грузы – 820,8 тыс. тонн (+21,8%);

промышленное сырье – 729,7 тыс. тонн (+21,1%).

Тарифный грузооборот по итогам восьми месяцев зафиксирован на уровне 90,9 млрд тонно-км (+1,8% к январю-августу прошлого года), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 107 млрд тонно-км (+1,1%).

В зону обслуживания Красноярской железной дороги входят территории Красноярского края, Республики Хакасии, частично Кемеровской и Иркутской областей.

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД