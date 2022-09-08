8 сентября
Красноярск
погода +19 °C
61.18
 
€ 60.55
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В августе погрузка на Красноярской железной дороге увеличилась на 1%

Главная Общество
Красноярск
15:20 8 Сентября 2022
железные дороги, перевозки, транспорт, поезда, груз
версия для печати Ico_print

В августе погрузка на Красноярской железной дороге составила 6 млн 147 тыс. тонн – это на 0,8% больше показателя аналогичного периода 2021 года.

Грузооборот за август вырос на 2,8% и составил 11,5 млрд тонно-км.

Погрузка за январь-август 2022 года на КрасЖД составила 51,8 млн тонн, что соответствует уровню восьми месяцев прошлого года.

При этом рост погрузки отмечен по следующим номенклатурам:

  • нефть и нефтепродукты – погружено 3 млн 929 тысяч тонн (+17,7% к январю–августу 2021 года);
  • руда железная и марганцевая – 1 млн 92 тонны (+39,4%);
  • зерно – 958,7 тыс. тонн (+3,3%);
  • строительные грузы – 820,8 тыс. тонн (+21,8%);
  • промышленное сырье – 729,7 тыс. тонн (+21,1%).

Тарифный грузооборот по итогам восьми месяцев зафиксирован на уровне 90,9 млрд тонно-км (+1,8% к январю-августу прошлого года), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 107 млрд тонно-км (+1,1%).

В зону обслуживания Красноярской железной дороги входят территории Красноярского края, Республики Хакасии, частично Кемеровской и Иркутской областей.

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске проходит рейд по обнаружению незарегистрированных автомобилей

В Красноярске проходит рейд по обнаружению незарегистрированных автомобилей

8 Сентября 2022 г.
На дороги города вышли дополнительные силы ГИБДД
Новости Красноярска: По газификации Красноярского края сроки пока не названы

По газификации Красноярского края сроки пока не названы

8 Сентября 2022 г.
Вопрос должен окончательно решиться после утверждения предпроектной документации
Новости Красноярска: В Красноярске начался конкурс по отбору кандидатов на пост мэра

В Красноярске начался конкурс по отбору кандидатов на пост мэра

8 Сентября 2022 г.
Программы кандидатов конкурсная комиссия будет прослушивать в течение двух дней
Новости Красноярска: Заморозки до -3 градусов прогнозируют синоптики в Красноярске 9-10 сентября

Заморозки до -3 градусов прогнозируют синоптики в Красноярске 9-10 сентября

8 Сентября 2022 г.
Также ожидается сильный ветер
Новости Красноярска: «Крассети» нарушили законодательство об электроэнергетике

«Крассети» нарушили законодательство об электроэнергетике

8 Сентября 2022 г.
Филиал «Россети ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири получил ответ прокураторы Минусинска
Новости Красноярска: Кандидат в мэры Красноярска защищал доклад про Новосибирск

Кандидат в мэры Красноярска защищал доклад про Новосибирск

8 Сентября 2022 г.
Доклад ему готовил помощник
Новости компаний
02/09
Семена чиа и льна: что в них полезного и как их есть
02/09
Доставка продуктов личной гигиены через интернет-магазин
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Количество погибших при восхождении на Ключевской вулкан выросло до 8

Количество погибших при восхождении на Ключевской вулкан выросло до 8

5 Сентября 2022 г.
Возбуждено уголовное дело
Новости Красноярска: В Красноярске водитель BMW протаранил несколько автомобилей и пытался применить оружие

В Красноярске водитель BMW протаранил несколько автомобилей и пытался применить оружие

5 Сентября 2022 г.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность мужчины
Новости Красноярска: 25-летний железногорец вытащил пинцетом из сейфа родителей 56 тыс. рублей

25-летний железногорец вытащил пинцетом из сейфа родителей 56 тыс. рублей

7 Сентября 2022 г.
Ему грозит до 5 лет тюрьмы
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru