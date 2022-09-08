В Красноярске начался конкурс по отбору кандидатов на пост мэра

Программы кандидатов на должность мэра Красноярска конкурсная комиссия будет прослушивать в течение двух дней. В частности, 8 сентября выступят 15 претендентов, 9 — оставшиеся 6 кандидатов.

Кандидаты, допущенные до участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы города: