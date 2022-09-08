В Красноярске начался конкурс по отбору кандидатов на пост мэра

Программы кандидатов на должность мэра Красноярска конкурсная комиссия будет прослушивать в течение двух дней. В частности, 8 сентября выступят 15 претендентов, 9 — оставшиеся 6 кандидатов.
Кандидаты, допущенные до участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы города:
- Наталья Дядичкина
- Вадим Войцеховский
- Анжела Дунаева
- Роман Мошенсон
- Владимир Моисеев
- Алексей Аксютенко
- Александр Шадрин
- Егор Бочаров
- Михаил Пашин
- Александр Бухольцев
- Святослав Ноздрин
- Альберт Васильев
- Татьяна Моисеева
- Алексей Герич
- Александр Потылицын
- Павел Шаповалов
- Сергей Напольских
- Светлана Ярлыкова
- Василий Ильюшин
- Владислав Логинов
- Александр Шестаков.