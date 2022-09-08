55 человек утонули в Красноярском крае летом 2022 года

В Красноярском крае были подведены итоги купального сезона этого года. Статистикой поделились в ГУ МЧС по региону.

Прошедшим летом на водоемах края погибли 55 человек, включая 10 несовершеннолетних. Также за летний сезон на водоемах региона выявили и пресекли свыше 600 случаев нарушений правил плавания на маломерных судах:

из них свыше 270 случаев нарушений связаны с пребыванием пассажиров на судне без спасательных жилетов;

140 случаев связаны с управлением судном лицом без прав и ряд случаев, связанных с нарушением правил стоянки и плавания.

Добавим, что сотрудниками полиции вместе с работниками администраций было составлено 134 протокола за купание в запрещенных местах и купание в нетрезвом виде.

Фото: © Никита Алексеев