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Красноярские дизайнеры смогут войти в российский и международный fashion-рынки

Главная Общество
Красноярск
17:57 8 Сентября 2022
общество, красноярск, дизайн, в красноярском крае
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Брендам из Красноярского края предлагают пройти аудит от ресурсного центра Fashion Hub Russia, сообщают на сайте регионального правительства. Заявки принимает Сибирский институт развития креативных индустрий.

Аудит состоится 18 сентября в Москве. Коллекции участников будут доставлены в столицу транспортной компанией, расходы по отправке, как и оплату 80 % стоимости аудита, возьмёт на себя Сибирский институт развития креативных индустрий.

Оценку проведут ведущие российские и международные эксперты в индустрии моды и дизайна. По итогам аудита каждый участник получит подробное экспертное заключение и индивидуальные рекомендации для роста и интеграции в российский и международный fashion-рынки.

Желающим необходимо подать заявку до 11 сентября включительно. 14 сентября объявят тех, кто войдёт в итоговый список. При отборе будут учитывать подачу заявки в числе первых, наличие собственного производства, авторский дизайн и линейку от 20 готовых к продаже изделий, презентационные материалы бренда (лукбуки, каталоги).

Фото: © пресс-служба Сибирского института развития креативных индустрий

 

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