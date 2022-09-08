Красноярские дизайнеры смогут войти в российский и международный fashion-рынки

Брендам из Красноярского края предлагают пройти аудит от ресурсного центра Fashion Hub Russia, сообщают на сайте регионального правительства. Заявки принимает Сибирский институт развития креативных индустрий.

Аудит состоится 18 сентября в Москве. Коллекции участников будут доставлены в столицу транспортной компанией, расходы по отправке, как и оплату 80 % стоимости аудита, возьмёт на себя Сибирский институт развития креативных индустрий.

Оценку проведут ведущие российские и международные эксперты в индустрии моды и дизайна. По итогам аудита каждый участник получит подробное экспертное заключение и индивидуальные рекомендации для роста и интеграции в российский и международный fashion-рынки.

Желающим необходимо подать заявку до 11 сентября включительно. 14 сентября объявят тех, кто войдёт в итоговый список. При отборе будут учитывать подачу заявки в числе первых, наличие собственного производства, авторский дизайн и линейку от 20 готовых к продаже изделий, презентационные материалы бренда (лукбуки, каталоги).

Фото: © пресс-служба Сибирского института развития креативных индустрий