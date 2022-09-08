Красноярку будут судить за присвоение около 500 тысяч рублей из комиссионного магазина

В Красноярске пойдет под суд 25-летняя местная жительница, которую обвиняют в присвоении крупной суммы денег. Весной минувшего года в правоохранительные органы обратился представитель комиссионного магазина из Свердловского района и рассказал, что одним из сотрудников была присвоена крупная сумма денежных средств.

В рамках расследования выяснилось, что 25-летняя красноярка была на стажировке и работала в качестве оператора-товароведа. Так, злоумышленница создавала поддельные договоры комиссии о приемке ювелирных заданий, а деньги она присваивала себе. Данные людей обвиняемая брала из базы магазина, которые ранее уже были клиентами. При проведении инвентаризации обман раскрылся, так как девушка вносила данные в специальную программу и журнал.

За полгода злоумышленницей было оформлено 37 поддельных договоров комиссии и присвоено около полумиллиона. Добавим, что дело передано в суд и красноярке грозит до шести лет лишения свободы.

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев