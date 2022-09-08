В Норильске мужчина выращивал коноплю в теплице

На севере Красноярского края задержан 31-летний мужчина, организовавший домашнюю теплицу по выращиванию конопли.

В квартире злоумышленника в районе Талнах полицейские обнаружили теплицу, представляющую собой палатку, оборудованную системами орошения и вентиляции. В ней — 31 горшок с коноплёй. Также сотрудники МВД обнаружили и изъяли оборудование, химические удобрения, семена для выращивания наркотического растения и приготовленную к сбыту коноплю. Вес изъятых наркотиков — более 2,8 кг.

Возбуждены три уголовных дела по ч. 1 ст. 231 УК РФ и ч. 1 и 4 ст. 228.1 УК РФ.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков