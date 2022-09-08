В Красноярске проходит рейд по обнаружению незарегистрированных автомобилей

Инспекторы ГИБДД вышли на дороги Красноярска для проведения массового рейда, в рамках которого дорожные полицейские будут выявлять незарегистрированные автомобили.

Инспекторы ДПС говорят, что автомобилистам, которые управляют незарегистрированными машинами, очень часто избегают ответственности за нарушение ПДД, которые фиксируют автоматические камеры.

Отметим, что за управление незарегистрированным автомобилем предусмотрен штраф до 800 рублей. За повторное нарушение – 5 тысяч рублей или лишение прав до трех месяцев. Добавим, что со старта текущего года к административной ответственности привлекли 2262 автомобилистов, из них 241 повторно.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости