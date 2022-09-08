8 сентября
Красноярск
погода +19 °C
61.18
 
€ 60.55
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

По газификации Красноярского края сроки пока не названы

Главная Общество
Красноярск
15:41 8 Сентября 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, газ
версия для печати Ico_print

В минэнерго РФ приняли решение о том, что основной маршрут магистрального газопровода «Сила Сибири – 2» пройдёт рядом с Ачинском, Красноярском и Канском, но детали проекта неясны, сообщают Dela.ru. Вопрос должен окончательно решиться после утверждения предпроектной документации объекта.

В ответ на депутатский запрос в Минэнерго РФ сообщили, что маршрут газопровода уточнили: с трассировкой через центральную часть Красноярского края. Но окончательно вопрос не решён. Предпроектные работы по «Силе Сибири – 2» ещё идут. Когда они завершатся, неизвестно.

Строительство «Силы Сибири – 2» обсуждалось и на Восточном экономическом форуме, но сроков также не названо.

2 сентября на сайте правительства появилось сообщение, что в целях газификации края совместно с Минэнерго России и ПАО «Газпром» была проведена работа по актуализации Генеральной схемы газоснабжения и газификации Красноярского края, согласно которой газификация будет осуществляться от планируемого газопровода «Сила Сибири – 2».

Фото: © РИА Новости / Дмитрий Лельчук

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске проходит рейд по обнаружению незарегистрированных автомобилей

В Красноярске проходит рейд по обнаружению незарегистрированных автомобилей

8 Сентября 2022 г.
На дороги города вышли дополнительные силы ГИБДД
Новости Красноярска: В Красноярске начался конкурс по отбору кандидатов на пост мэра

В Красноярске начался конкурс по отбору кандидатов на пост мэра

8 Сентября 2022 г.
Программы кандидатов конкурсная комиссия будет прослушивать в течение двух дней
Новости Красноярска: В августе погрузка на Красноярской железной дороге увеличилась на 1%

В августе погрузка на Красноярской железной дороге увеличилась на 1%

8 Сентября 2022 г.
Погрузка составила 6 млн 147 тыс. тонн
Новости Красноярска: Заморозки до -3 градусов прогнозируют синоптики в Красноярске 9-10 сентября

Заморозки до -3 градусов прогнозируют синоптики в Красноярске 9-10 сентября

8 Сентября 2022 г.
Также ожидается сильный ветер
Новости Красноярска: «Крассети» нарушили законодательство об электроэнергетике

«Крассети» нарушили законодательство об электроэнергетике

8 Сентября 2022 г.
Филиал «Россети ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири получил ответ прокураторы Минусинска
Новости Красноярска: Кандидат в мэры Красноярска защищал доклад про Новосибирск

Кандидат в мэры Красноярска защищал доклад про Новосибирск

8 Сентября 2022 г.
Доклад ему готовил помощник
Новости компаний
02/09
Семена чиа и льна: что в них полезного и как их есть
02/09
Доставка продуктов личной гигиены через интернет-магазин
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Полицейские сняли фильм об укравшей 23 миллиона рублей кассирше из Ачинска

Полицейские сняли фильм об укравшей 23 миллиона рублей кассирше из Ачинска

7 Сентября 2022 г.
Она около 4 лет обворовывала отделение банка, в котором отработала порядка 10 лет
Новости Красноярска: Инспекторы Минэкологии Красноярского края спасают белого медведя

Инспекторы Минэкологии Красноярского края спасают белого медведя

5 Сентября 2022 г.
Раненого хищника обнаружили недалеко от домов
Новости Красноярска: Кошки спасли от змей отшельницу Агафью Лыкову

Кошки спасли от змей отшельницу Агафью Лыкову

5 Сентября 2022 г.
У 76-летней Агафьи 6 кошек
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru