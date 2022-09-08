По газификации Красноярского края сроки пока не названы

В минэнерго РФ приняли решение о том, что основной маршрут магистрального газопровода «Сила Сибири – 2» пройдёт рядом с Ачинском, Красноярском и Канском, но детали проекта неясны, сообщают Dela.ru. Вопрос должен окончательно решиться после утверждения предпроектной документации объекта.

В ответ на депутатский запрос в Минэнерго РФ сообщили, что маршрут газопровода уточнили: с трассировкой через центральную часть Красноярского края. Но окончательно вопрос не решён. Предпроектные работы по «Силе Сибири – 2» ещё идут. Когда они завершатся, неизвестно.

Строительство «Силы Сибири – 2» обсуждалось и на Восточном экономическом форуме, но сроков также не названо.

2 сентября на сайте правительства появилось сообщение, что в целях газификации края совместно с Минэнерго России и ПАО «Газпром» была проведена работа по актуализации Генеральной схемы газоснабжения и газификации Красноярского края, согласно которой газификация будет осуществляться от планируемого газопровода «Сила Сибири – 2».

Фото: © РИА Новости / Дмитрий Лельчук