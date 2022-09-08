Красноярские врачи-гинекологи удалили у пациентки 5-килограммовую опухоль

Врачам из Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России в Красноярске пришлось оперировать женщину, в матке которой выросла опухоль гигантских размеров. Ее вес составил пять килограммов.

Для спасения жизни пациентки врачи-гинекологи использовали субтотальную гистерэктомию. Опухоль занимала практически всю брюшную полость, она давила на внутренние органы, узлы сдавливали крупные сосуды и мочеточники, угрожая почечной недостаточностью.

По словам заведующего гинекологическим отделением ФСНКЦ ФМБА России Алексея Полстяного, довольно трудно представить, как женщина вела социальную жизнь при наличии столь серьезной проблемы. Дело в том, что из-за опухоли женщина могла умереть.

Также стало известно еще два года назад женщине поставили соответствующий диагноз, и врачи сообщили о необходимости проведения операции.

Как отмечает Алексей Полстяной, если бы женщина сразу бы приняла помощь врачей, то операцию можно было провести лапароскопическим методом. Использование данного способа существенно ускорило бы процесс восстановления.

Фото: © пресс-служба ФСНКЦ ФМБА РФ