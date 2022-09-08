«Крассети» нарушили законодательство об электроэнергетике

Филиал «Россети ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири получил ответ прокураторы Минусинска о результатах рассмотрения ситуации, связанной с прекращением передачи электроэнергии некоторым потребителям ООО «Крассети» с 4 июля.

Из письма следует, что причина прекращения передачи электроэнергии потребителям — бездействие ООО «Крассети».

Прокуратура подтверждает, что фактическое потребление ТСО превышало показатель более чем в 20 раз. При этом компания «Крассети» имеет договор с «ФСК ЕЭС» на мощность 1,06 МВт. Кроме того, выявлено, что ряд собственных объектов «Крассетей» работают без разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию.

Проверка показала, что в действиях ООО «Крассети» выявлены нарушения законодательства об электроэнергетике. Также в отношении генерального директора ООО «Крассети» возбуждено дело по ст. 9.9 КоАП РФ. Материалы дела передали и в региональное управление Ростехнадзора.

Напомним, компания «Крассети» имеет договор с «ФСК ЕЭС» на мощность 1,06 МВт. При этом фактическое потребление ТСО превышало показатель более чем в 20 раз.

Такие нагрузки могут привести к повреждениям на магистральной подстанции «ФСК ЕЭС» и, соответственно, к отключению населения, промышленности и железнодорожной инфраструктуры на юге Красноярского края. Кроме того, это несёт риски для жизни и здоровья персонала.

Параметры установок технологических защит центра питания 220 кВ «Минусинская-опорная» изменены. При существенном превышении объёма потребления, заданного в акте техприсоединения, автоматически производится отключение питания.

В соответствии с заключённым договором, оборудование «ФСК ЕЭС» находится под напряжением и готово обеспечить электроэнергией «Крассети».

Фото: © РИА Новости / Евгений Переверзев