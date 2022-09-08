Суд отменил решение о сносе здания кафе «Кантри» в Красноярске

История с кафе «Кантри», которое находится на проспекте Мира в Красноярске, вновь набирает обороты.

В четверг, 8 сентября, в своих соцсетях депутат краевого парламента Илья Зайцев сообщил о том, что восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерово отменил решение Красноярского краевого суда о признании самовольным здания «Кантри» и его сносе. В результате суд частично удовлетворил жалобу ИП Грималюк.

Таким образом, дело вновь будет рассмотрено в Красноярском краевом суде. Добавим, что мотивировка кемеровского суда станет известна после подготовки полного текста решения.

Фото: © Прокуратура Красноярского края