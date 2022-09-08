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Виновная в превышении должностных полномочий на 2,4 млн рублей экс-замглавы Норильска заплатит штраф

Главная Общество
Красноярск
18:10 8 Сентября 2022
в красноярском крае, норильск, происшествия, общество
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Бывшая замглавы Норильска признана виновной в превышении должностных полномочий, сообщает прокуратура Красноярского края.

В 2019 году она с соучастницей, занимающей муниципальную должность в администрации, при организации торгов по комплексному техническому обслуживанию помещений города ошибочно включили в перечень объектов неточные адреса. Кроме этого, не проверили реальную возможность их обслуживания согласно контракту.

Чтобы скрыть указанные факты, а также для освоения выделенных денег и избежания привлечения к ответственности злоумышленницы привлекли знакомого — заместителя директора по производству одного из предприятий.

Подсудимая подписала акты сдачи-приёмки, в которые были внесены ложные сведения о фактически не оказанных услугах. Она знала, что услуги, предусмотренные контрактом, исполнителем не оказаны.

В результате фактически не выполненные работы в сумме более 2,4 млн рублей были незаконно оплачены.

Судом ей назначено наказание — штраф 60 тыс. руб.

Уголовное дело в отношении должностных лиц подрядной организации находится на рассмотрении в суде.

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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